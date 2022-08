Concejales que descubrieron petardos en la Alcaldía formalizaron su denuncia

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Las concejales de oposición, Lola Terrazas y Noemí Centellas, ingresaron finalmente su denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por la presencia de personas ajenas al municipio durmiendo en esas instalaciones de la Alcaldía cruceña detectadas en una inspección sorpresa. Para este caso presentaron grabaciones como pruebas, además de los petardos que se encontraron en una de las oficinas,

La demanda formal señala uso indebido de bienes del Estado, instigación a delinquir, asociación delictuosa y uso de influencias como delitos contra el secretario municipal de Administración y Finanzas, Mario Centellas.

Horas antes, la concejal Centellas había denunciado que no les admitían su denuncia. "Nos están pimponeando, no quieren recibir la denuncia, primero encontramos a este grupo de personas supuestamente resguardando las instalaciones, sin embargo no tenían ningún memorándum que los respalde".

Señalaron que los tienen identificados con nombres y apellidos, lo que servirá como prueba para el inicio de la investigación, aseguró.

El alcalde es la máxima autoridad, y debe exigir a su delegado, Mario Centellas, que explique porque permitió el ingreso de personas ajenas, que supuestamente son hinchas de Blooming, dijo Terrazas. Advierten que "si la justicia avanza con lentitud quiere decir que están protegiendo a delincuentes que nos confrontan entre cruceños".