Concentración en la plaza 24 de Septiembre para conmemorar los 8 años del 21F

Hoy, 21 de febrero, se cumplen ocho años desde el histórico referéndum del 21 de febrero de 2016, donde la ciudadanía rechazó contundentemente la posibilidad de una reelección indefinida del presidente y vicepresidente del país.

La plaza 24 de Septiembre, en Santa Cruz, fue el escenario elegido para una concentración que contó con la participación de autoridades, líderes cívicos, plataformas ciudadanas y la población en general. Vestidos con la característica polera del 21F y portando banderas, decenas de personas se unieron para recordar este hito en la historia de Bolivia.

El vicepresidente cívico, Stello Cochamanidis, destacó la importancia de este evento recordando que "hace ocho años, el pueblo boliviano manifestó su voluntad a través del voto, diciendo no al prorroguismo. Este 'No' es el más valioso porque representa la decisión colectiva de detener no solo a Evo Morales, sino a cualquier otro que pretenda socavar nuestros principios democráticos".

Pamela Flores, activista y parte de las plataformas ciudadanas, afirmó: "No podemos dejar de conmemorar esta fecha, cuando el pueblo boliviano dijo no a la reelección de Evo Morales".

Flores también destacó los objetivos actuales de las plataformas, que incluyen la lucha por la democracia, la libertad, la formación de un nuevo padrón electoral, la unidad de la oposición y la liberación de todos los presos políticos.

En cuanto a la propuesta del ministro de Justicia, Iván Lima, sobre un nuevo referéndum sobre la reelección, Flores afirmó que la respuesta seguiría siendo No. Sin embargo, cuestionó la necesidad de llevar a cabo este proceso nuevamente, considerando el gasto económico que conlleva, especialmente después de que ya se llevó a cabo en 2016.

El referéndum del 21 de febrero de 2016 fue un momento crucial en la historia democrática de Bolivia. Más de 2.6 millones de ciudadanos (51.3% de los votos) se pronunciaron en contra de modificar el artículo 168 de la Constitución, que permitiría la reelección continua de los mandatarios. La pregunta planteada en aquel entonces reflejaba la preocupación por la continuidad en el poder de los líderes políticos y la preservación de los principios democráticos del país.