Conductor insultó, empujó y amenazó con una piedra a otra conductora solo por no darle paso

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Un iracundo conductor golpeó a una mujer, le empujó varias veces, le insultó y amenazó de golpear con una piedra. El hecho sucedió en la Av. Los Ángeles, al sur de la ciudad de Cochabamba.

La víctima contó el que el sujeto le tocó el vidrio y empezó a insultarla. Ella, que estaba con su pequeña hija, se defendió pateando, incluso tuvo que pedir a la dueña de una tienda en el lugar que llame a la policía porque el hombre seguía alterado. Sin embargo, nadie le ayudó.

"No sabes manejar. Por lo que tienes un lindo auto. Manejá bien", se escucha decir al agresivo conductor.

La mujer no sentó ninguna denuncia formal porque no tenía golpes visibles. Un abogado le dijo que si no había daños visibles, difícilmente el agresor iba a tener algún tipo de sanción.

"Me parece que él quería rebasarme y yo puse luces intermitentes de emergencia para poder estacionar hacia el lado derecho. Parece que esa fue su molestia. Cuando yo estaba bien aparcada, se pone delante de nosotros. Yo estaba con mi hija que es menor de edad y pensé que el señor quería preguntarme alguna dirección, por eso bajé el vidrio de mi coche y el señor directamente increpa contra mi persona", contó la afectada.

Luego le siguió por una cuadra. La mujer bajó de su vehículo cerca de una tienda, y comenzaron las agresiones físicas.

Cargando...

"El sujeto a pie nos persigue con una piedra en su mano y cuando estaba hablando con una señora que estaba con sus niños pidiéndole auxilio, el señor viene nuevamente a agredirme verbalmente. Con sus dos manos agarra y me empuja contra mi coche tratando de hacerme caer, yo respondo con una patada porque tengo que defenderme. Me insulta, dice que no le patee y me vuelve a empujar", agrega.

En ese momento, pide ayuda para llamar a la policía. Según una testigo, luego de la discusión, el hombre se aleja y sube a un vehículo que lo esperaba metros adelante.

"De todo le ha insultado el hombre. Se han ido y había un auto más que estaba", comentó una vecina.

Ahora, la mujer tiene miedo incluso de salir a la calle.

"No quisiera volver a verlo. Vivo con ese temor de volverlo a ver o que el señor agreda a otras personas más por el simple hecho de que es hombre y tiene mayor fuerza", declaró la víctima.

Al respecto, instructores del Automóvil Club Boliviano recomiendan ignorar a conductores violentos ante cualquier provocación para evitar incidentes.

"Habiendo conductores violentos de esa magnitud, primero ignorarlo, intentarlo. Sabemos que es difícil y complicado en algunos momentos, pero lo más sano es intentar ignorarlo y seguir el camino", dijo un instructor del ACB.

Es más, es mejor encerrarse en el auto y llamar a la Policía, en caso de ser necesario.

"Podrían detener el auto, cerrar las ventanas y que el otro grite y haga lo que tenga que hacer, en algún momento, llamar a la Policía. No se trata de quién es más fuerte, quién gana o pierde, se puede ocasionar hasta la pérdida de la vida de uno, no sabemos cómo reaccionará la otra persona", agregó y recordó el caso registrado cuando un conductor sacó una pistola y amenazó a un taxista por haberle chocado.

Vea el video grabado por las víctimas: