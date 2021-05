Conductor que atropelló a un niño se entregó a la policía

Cochabamba, Bolivia

48 horas después que se hiciera viral el video de un niño de 5 años atropellado en la OTB Base Aérea, Av. Copacabana, el conductor de la movilidad que no auxilió a la víctima se presentó ante la policía.

Pidió disculpas a los padres del niño y a la población, dijo que no se dio cuenta de lo ocurrido y que asumirá su responsabilidad. Aseguró que se enteró de lo ocurrido al ver el caso en los medios de comunicación.

“No vi nada, miré el retrovisor y no había nadie, me paré a dos cuadras. Me enteré de lo sucedido por la tele, estoy asustado. Correré con todos los gastos (…) Pido disculpas a los padres y la población, soy padre y tengo hijos, me dedico a la construcción para mantener a mi familia”