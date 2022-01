Conductor quitó la grapa de su auto, se la llevó y agredió a personal del SEM

Cochabamba, Bolivia

Durante este jueves se registró un hecho curioso, un ciudadano que se estacionó en doble fila fue infraccionado por personal del Servicio de Estacionamiento Municipal (SEM), que procedieron a poner una grapa a su vehículo

El hombre molesto quitó la grapa de su vehículo y se fue a su domicilio, haciendo caso omiso a los pedidos del personal del SEM, los funcionarios los siguieron hasta su casa, en el ingreso al garaje particular del infractor agredió verbalmente y empujó al personal.

“La grapa ha sacado señor y ahora me estas agrediendo”, la respuesta del iracundo ciudadano fue “usted me está acosando (…) Ándate, ándate, voy a pagar, que venga la policía (…) Mete el auto hijo”, el funcionario le dijo “no va entrar el auto”, causando la ira del adulto mayor que empezó a empujarlo e insultarlo. “Porque no va entrar, ¿es tu carro, es tu carro? Pelotudo de m…, vos quien eres para venir a mi casa”.