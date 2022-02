Conoce las nueve conclusiones preliminares del relator de la ONU sobre la justicia en Bolivia

Cargando...

La Paz - Bolivia

El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la independencia de abogados y jueces, Diego García-Sayán, concluyó este martes 22 de febrero su visita a Bolivia que duró siete días y brindó nueve conclusiones preliminares sobre la situación de la administración en la justicia boliviana.

Al inicio de la conferencia de prensa, el relator recalcó que en todos los casos se debe garantizar debido proceso, los cuales están establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE).

Remarcó que su informe no será vinculante y que se estableció una serie recomendaciones relacionadas a la independencia de la justicia boliviana.

“El informe del relator especial no es vinculante, hay que decirlo (…). No estoy aquí trayendo el décimo mandamiento (…), sino estableciendo un elemento de recomendaciones para propiciar el diálogo que continuará con el relator que me suceda y que propicia ante todo el diálogo entre los bolivianos y sus instituciones. Ese es el propósito, contribuir sin dejar de decir cosas que pueden ser críticas”, aseveró García-Sayán.

Las nueve conclusiones preliminares

1.- En Bolivia la justicia está lejos de la gente, primera conclusión importante, en la medida que se ve que hay una urgencia en la sociedad boliviana para que la justicia responsa a dramas cotidianos, la reacción comprensible y legítima ante la excarcelación, mediante medios corruptos, de criminales.

2.- He constatado con preocupación que hay una serie brecha en el acceso de las mujeres a la justicia, como el crecimiento de los ataques a las mujeres, no exclusivo de Bolivia, ha significado que muchos casos de feminicidio queden sin investigarse y en la impunidad.

3. La justicia indígena, tema de tremenda importancia en un país pluri étnico, la ley de deslinde jurisdiccional no ha sido modificada, establece restricciones severas para la justicia indígena, borra los principios constitucionales establecidos en la Carta Magna, sería importante que se revise esa norma y se refuerce la competencia indígena.

4. Privados de libertad. Este es un tema en el cual el relator no viene a reinventar la rueda o la pólvora, el hacinamiento es un problema de todos los países, pero en Bolivia tiene ribetes dramáticos, con una capacidad de 5.000 privados, hay unos 19.000 privados, un índice grave de hacinamiento del 349 por ciento, preocupante.

5. La estructura del Órgano Judicial. Hay solamente mil jueces en un país de la dimensión de Bolivia, cada uno se hace cargo de unos 500 expedientes y en defensa pública hay solo 54 defensores, haciendo en la práctica, inaccesible la defensa pública, es importante que eso se tome en cuenta en temas de presupuesto. La justicia de paz sea restablecida y puesta al alcance de la ciudadanía, menos del uno por ciento del presupuesto es algo que debe ser revisado.

6. Solo el 44 por ciento de los jueces son de carrera, la mayoría son transitorios y hay restricciones, quienes ocupan una posición en un tribunal departamental solo lo pueden hacer por cuatro años, renovables a otros cuatro, y después irse a su casa, eso debe ser evaluado, que los jueces transitorios pasen a ser de carrera sujetos a los mecanismos de control.

7. El Ministerio Público, hay la necesidad de considerar una legislación de acceso a información pública para que se pueda obtener la información necesaria, uno de los temas centrales es el fortalecimiento del IDIF, que solo cubre el 10 por ciento de los municipios del país.

8. Graves violaciones a derechos humanos luego de la crisis de 2019. Tuve una reunión de trabajo larga con las víctimas de Senkata, Sacaba y la zona Sur, 37 personas fallecieron, y si bien he notado que hay interés en promover la investigación, son escasos los resultados, es un tema que debe ser priorizado.

9. Las reformas constitucionales y legales para la designación de los integrantes de las altas cortes. He encontrado puntos de vista variados y divergentes, luego de dos elecciones por voto popular. Hablamos de un tema complicado, no existe un modelo sobre cómo designar a los jueces, simplemente prácticas para ir corrigiendo y ajustando.

García-Sayán indicó que el informe tiene nueve conclusiones que serán reflejados en un informe más amplio que será entregado en la ONU en junio próximo.

