Conozca la triste historia de don Pedro, se dedica a reciclar objetos de la basura para mantener a sus hijos

El Alto

Pedro Condori, tiene 49 años es un hombre que era artesano, se dedicaba a fabricar objetos en yeso en la feria de la Alasita, sin embargó, tuvo un accidente que lo dejó impedido. Ahora para subsistir y mantener a sus hijos, se dedica a la recolección y reciclado de objetos de la basura, los mismos lo comercializa ganando unas cuantas monedas que le sirve para poder alimentar a su familia.

“Lo poco que puedo conseguir, llevó a mi familia, si no hay no llevo nada, esa es la verdad”, manifestó don Pedro.

Según él, si tiene suerte encuentra alguna vez algo que tiene valor, como DVD o artefactos electrónicos, que puede comercializarlo en el mercado negro o Barrio Chino.

Tiene cuatro hijos que viven con su expareja, se encuentran separados desde hace 4 años, cuenta que esa situación le afecto mucho, al ver a la persona que ama con otro hombre.

“Era salir de un lugar cálido a un lugar frio, ese cambio sentí en mi vida, mis hijos, mi familia, pero ella no entendió, me mató moralmente, a un principio con esto del reciclaje estaba tomando mucho, un amigo me dijo anda al psicólogo no puedes estar así. Si hoy me ven llorar es por mis hijos”, contó don Pedro.