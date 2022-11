Constitucionalista: “El Gobierno no quiere Censo porque va desnudar una realidad terrible y una miseria humana”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Para el abogado constitucionalista William Herrera, el Movimiento Al Socialismo (MAS) no quiere Censo, no quiere avanzar y se demuestra en la tozudez de no realizar el tratamiento de la ley del Censo. Esta acción le da la razón al Comité Interinstitucional que viene sosteniendo el paro cívico indefinido que este viernes, 25 de noviembre, cumple 35 días, sostuvo.

“ Lo que el MAS y el Gobierno siempre no ha querido es hacer el censo, porque el censo primero va desnudar una realidad terrible y una miseria humana. Por otro lado, tendría que allanarse una redistribución de los escaños de recursos y se va a poner al descubierto el tema de la plurinacionalidad que no es tal como se la ha venido pintando hasta ahora ”, señaló Herrera.

“Por eso el Gobierno no quiere el censo y va poner todos los obstáculos posibles y por supuesto está apostando al cansancio de la población que lleva adelante el paro en Santa Cruz y debemos ser consiente de esa estrategia que tiene el Gobierno, por tanto, lo que corresponde es al Comité Interinstitucional buscar algunas otras opciones distintas a las que se ha manejado hasta ahora, por lo visto, el paro no es suficiente para presionar al Gobierno”, expresó el jurista.

Finalmente, el constitucionalista, aseveró “el Gobierno es un mentiroso compulsivo, entonces no le podemos creer al Gobierno, prueba de que no se le puede creer es que aseguran una cosa y hacen otra”