Continúa el bloqueo de los vecinos “autoconvocados” en la avenida Petrolera

Cochabamba, Bolivia

Por tercera jornada los vecinos "autoconvocados" de K’ara K’ara volvieron a bloquear el kilómetro 5 de la avenida Petrolera con piedras y promontorios de tierra. Rechazan la cuarentena rígida y rastrillaje de las brigadas de salud, indicaron que la medida continuará hasta que sus tres dirigentes sean liberados.

“Rechazamos la cuarentena rígida, no estamos de acuerdo con eso, fuimos a buscar trabajo pero no hay (…) Vamos a votarlos, no queremos que vengan a nuestra casa a realizarnos la prueba, muchos estamos enfermos, nos van a decir que tenemos coronavirus, rechazamos el rastrillaje que es casa por casa”, señaló uno de los dirigentes.