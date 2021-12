Continúan la búsqueda de dos mujeres acusadas de pildorear a un joyero en la zona Garita de Lima

La Paz

El hecho ocurrió en una joyería ubicada en la zona Garita de Lima, un joyero fue interceptado por un hombre y dos mujeres quienes le propusieron un negocio, al momento de la conversación le invitaron un vaso de cerveza, el joyero habría bebido cuarta parte del vaso y se quedó dormido, cuando despertó sus joyas, televisor, garrafas e incluso su vehículo fueron sustraídos.

“Toma pues me dijeron, yo le dije no me estoy sirviendo y me invitaron en un vaso, del bolsillo sacaron el vaso, me dieron la cuarta parte, tomé y me quedé dormido”, manifestó el joyero.