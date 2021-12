Santa Cruz, Bolivia

Fabiola Pereira, controladora del tráfico aéreo del aeropuerto Viru Viru (Santa Cruz) denunció que se vio obligada a trabajar durante 17 horas seguidas la jornada del miércoles, bajo amenaza de que sería apresada o de que perdería su empleo.

“Hubo un momento que colapsé, no por el trabajo, era porque estaba muy cansada, ya no podía más, empecé a fallar en mis instrucciones, decir que baje a una aeronave que debía subir, entonces, en ese momento ya dije que estaba mal (llanto), lamentó Pereira.

Tras la supresión de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), la joven tuvo que asumir el mando de los vuelos y se vio obligada a tener que suspender durante tres horas el tráfico de llegada y salida de vuelos porque sintió que podría sufrir un ataque cardíaco.

"Me puse mal de verdad, porque tenemos un trabajo de tanta responsabilidad, están vidas en nuestras manos, de niños, y que falles, por demás de todo esto, tienes vidas en tus manos, no son carga, hay familias, si tú comienzas a fallar puedes cometer algo atroz y eso caerá en tu conciencia, en ese momento me puse fuerte, dije basta, como autoridad del tráfico aéreo, tomé la decisión de demorar el tránsito tres horas”, dijo la trabajadora.