Copa: “Declaración de Áñez divide y confronta”

Cochabamba, Bolivia

La presidenta del Senado, Eva Copa, participó de la sesión de honor de la Asamblea Departamental de Cochabamba, realizó duras críticas al mensaje de la Presidenta Jeanine Áñez, las calificó como declaraciones “confrontadoras y divisionistas”.

“Señores entiendan que nuestro país ya no quiere confrontación, no quiere división, discriminación. Ya no quiere generar odio y eso es lo que ustedes están haciendo generar odio en nuestro País. Lo que nosotros ofrecemos es reconciliarnos entre bolivianos”, remarcó.