Gobierno devuelve las tres normas promulgadas por Copa y no las publica en la Gaceta

Este martes el Gobierno, mediante el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, devolvió las tres normas promulgadas por la presidenta del senado, Eva Copa, argumentando que la autoridad no tiene “competencia, legalidad ni jurisdicción” para la promulgación de las leyes referidas al descuento del 50% en los alquileres, incentivo a la donación voluntaria de plasma hiperinmune y la de atención gratuita a pacientes de Covid-19 en clínicas privadas, puesto que lo hizo un día antes de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) envíe una notificación de rechazo a las consultas presentadas por la presidenta, Jeanine Añez, contra las leyes de alquileres y donación de plasma.

“Se ha devuelto porque no tiene competencia, legalidad, ni jurisdicción para poder promulgar, no están vigentes. Ella no debería promulgar antes de que el Tribunal Constitucional pueda emitir la resolución”, aseguró Alanoca ante los medios de comunicación.