Copa pide diálogo para superar diferencias: "No apoyamos el paro cívico ni el wiphalazo"

El Alto, Bolivia

Se mantuvo al margen de los conflictos. La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, afirmó el martes que no acató el paro convocado por los cívicos y no participó en el wiphalazo porque los ciudadanos que habitan su región viven del día a día del comercio informal y necesitan trabajar.

"Ayer me decían, usted no acató el paro porque es masista, no acaté el paro porque mi gente vive al día, mi gente busca el pan día a día vivimos del comercio informal. Y hoy, no bajamos al wiphalazo porque creemos que no se debe contrarrestar fuerza con fuerza, sino que este tipo de cosas se deben resolver con el diálogo", dijo Copa.

Expresó que existe “preocupación” de algunos sectores por el proyecto de ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, en especial de los dueños de los “cholets”, los emblemáticos y ostentosos edificios que se construyen desde hace años en la urbe alteña.

“Hay dueños de cholets que han manifestado su preocupación sobre el congelamiento de cuentas que puede haber a simple denuncia y luego se podría intervenir sus cuentas para una investigación profunda”, dijo Copa.

"Así que no vengan a decirnos que estamos con uno y con otro. Nosotros no tenemos partido, el único partido es el pueblo alteño y por ellos debemos trabajar", argumentó.

La alcaldesa de El Alto lamentó que el Senado no haya invitado a varios sectores alteños para la socialización del proyecto de ley.

“Hemos esperado la socialización de la ley por la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, lamentablemente no se nos ha hecho partícipes”, reprochó la autoridad.

Foto de portada: APG Noticias