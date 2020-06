Copa anuncia que promulgará la ley para que las elecciones sean el 6 de septiembre

La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, se comprometió este viernes a que asumirá la responsabilidad de promulgar la ley de elecciones generales, que fija los comicios para el 6 de septiembre.

“Yo voy a asumir la promulgación, pues no soy la que se quiere prorrogar, no soy candidata y no estoy haciendo campaña con la pandemia”, declaró la senadora, quien agregó que el Gobierno no cuenta con políticas integrales para enfrentar el coronavirus y ayudar a las familias, sobre todo, de escasos recursos.