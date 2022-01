Corso de Corsos en vilo; actividades previas serán virtuales

Cochabamba, Bolivia

El Corso de Corsos está en vilo. La Secretaría de Culturas de Cochabamba analizará en las siguientes semanas si se realizará la principal actividad carnavalera del departamento.

"No hay lanzamiento oficial, no tenemos previsto hacerlo, no está en agenda. En las próximas semanas podremos tomar una decisión en cuanto a la realización, suspensión definitiva o alguna otra determinación de las actividades propias del carnaval", explicó la autoridad.