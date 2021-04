Costas afirma que el centralismo le teme al 'emputamiento' de los cruceños

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

No tuvo reparo. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, arremetió contra el Gobierno central por la falta de vacunas en el departamento, ante las últimas detenciones de ex colaboradores de la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez, y en particular, por el mandamiento de aprehensión hacia la exministra de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pinckert.

Afirmó que el centralismo siempre estuvo en contra de los líderes cruceños y la región oriental por no pensar igual que el populismo de la neo izquierda.

"¿Por qué no me fui del país? ¿Por qué me quedé a luchar? Porque tenía un mandato de este pueblo y de los cabildos. ¿Y por qué no se animaron a llevarme preso? Cualquier gobierno sea de derecha o de izquierda teme al levantamiento o al levantamiento de un pueblo (cruceños). Por eso no se lo llevarán a Luis Fernando Camacho", sostuvo la mañana de este martes.

Costas pidió al Gobierno "ser sinceros" y dejarse "de tanto cinismo y tanta cretinada", esto ante la falta de vacunas en Santa Cruz y las pocas dosis que envió el Ministerio de Salud a la región.

El líder de los Demócratas, calificó de triste el caso la ex ministra cruceña María Elva Pinkert, que es parte de la persecución de quienes piensan diferente, motivo por el cual Costas instó a que la institucionalidad cruceña tiene que estar fuerte y evitar que sigan vejando a los cruceños.

"Por eso las instituciones tienen que estar firme, dejarse de estupideces y de intereses. La Cámara Agropecuaria del Oriente tiene que ver los intereses de esta región "

Para este martes el gobernador cruceño convocó al Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) para conocer la realidad de la emergencia sanitaria en Santa Cruz. Indicó que para la reunión fueron invitadas las autoridades electas, como Luis Fernando Camacho y Jhonny Fernández.