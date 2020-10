Covid-19: Santa Cruz reporta 70 nuevos contagios y 18 fallecidos

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Este 9 de octubre de 2020, Santa Cruz registró 70 nuevos casos positivos por Covid-19 tras el procesamiento de las pruebas para PCR, acumulando a la fecha 43.191 pacientes positivos en el departamento.

Ante estas cifras, la Gobernación cruceña "llamó a la reflexión" ante actitudes que realizan un grupo de ciudadanos. Carlos Hurtado, jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), vaticinó que de continuar con esas conductas, se ingresará a un nuevo rebrote del coronavirus.

"Hemos realizado medidas extraordinarias todo el equipo de trabajo como también las familias que sacrificaron sus fuentes de trabajo para poder controlar la enfermedad. No claudiquemos, no nos expongamos sin sentido, no nos automediquemos, ante cualquier signo de respiración acudamos a un centro de salud", pidió Hurtado.

El reporte epidemiológico señala que 18 personas fallecieron a causa del Covid-19, totalizando 4.105 víctimas fatales por la enfermedad. La buena noticia es que 23 personas fueron dados de alta, alcanzando 38.620 las personas que vencieron al virus.

Cargando...

"Son más del 90% de personas que le han ganado la batalla al coronavirus", indicó la autoridad.

De los 70 nuevos pacientes, el municipio de Santa Cruz de la Sierra registró 58 casos, encabezando la lista de municipios con mayor cantidad de casos.

La autoridad señaló que 78 personas permanecen en Unidades de terapia Intensiva, 67 de las cuales requieren de respiradores.