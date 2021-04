Cristian Castro imita Luis Miguel y se vuelve viral

Cargando...

La serie de Luis Miguel puso nuevamente en evidencia las diferencias ente Cristian Castro y El Sol de México, los fans volvieron viral un video del interprete de "Gallito Feliz" imitando a 'Luismi' hace unos años.

Todo sucedió cuando fue invitado al programa ‘El Show de Piolín’, en donde interpretó el tema ‘Ahora Te Puedes Marchar’ pero no en su estilo, sino tratando de imitar a Luis Miguel.

“¿Qué tal estoy?”, les preguntó Cristian al locutor del programa seguido de unas palabras como si de tratara de Luis Miguel, con las que hizo alusión a su enemistad.

“Sinceramente estoy muy molesto con este chico Cristian. Me gusta que canta un poquito así canciones… y me sigue, pero eso de salir con Daisy, la verdad no me gustó para nada”, fueron las palabras de Cristian imitando a Luis Miguel.

El video fue retomado por usuarios de redes sociales y se viralizó por todo el internet luego de que en el capítulo 3 de la segunda temporada de la bioserie de ‘El Sol’, se dejara ver la enemistad entre ambos.

La rivalidad habría surgido debido a que Cristian estaba en las listas de popularidad con su tema 'No Podrás', por lo que Luis Miguel sacó ’Suave’ para ganar en las listas de popularidad, además de que no es un secreto que ambos tuvieron una relación con Daisy Fuentes.