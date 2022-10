"¿Cuál es el miedo para que no asistan?", dijo la Ministra de la Presidencia respecto a la reunión por el Censo

Santa Cruz, Bolivia

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, corroboró que la reunión técnica prevista para realizarse este martes 11 de octubre en La Paz, se llevará a cabo en Santa Cruz, la razón es que para que autoridades cruceñas asistan y participen en temas que son de interés de todo el país.

Desde Comité Interinstitucional cruceño remarcaron su negativa a participar en la reunión convocada por el Gobierno, aseguran que no es diálogo sincero. Además mantienen sus exigencias, como abrogar el Decreto que fija el Censo en 2024.

"Lamentablemente vemos una posición intransigente. Primero indicaron que no asistirían porque la reunión se está realizando en La Paz, ahora que será en Santa Cruz indican que eso no basta, porque no se tiene la información necesaria. Nuestra cuestionante es ¿Cuál es el miedo? Si hay una propuesta técnica, porque la primera propuesta presentada no eran siquiera dos hojas ¿Por qué no se quiere ir a la mesa técnica?(...) El Censo es una herramienta que debe construirse a nivel técnico, estarán organismos internacionales, locales y nacionales", declaró en conferencia de prensa Prada.