¿Cuáles son los puntos de bloqueo en Santa Cruz?

Santa Cruz, Bolivia

Los bloqueos siguen en Santa Cruz, principalmente en la vía que conecta con el Beni, en la zona noreste. Son seis puntos de bloqueo instalados a lo largo de la carretera. Los movilizados, incluyendo transportistas, demandan la construcción del tramo Okinawa - Los Troncos.

A la vez, decenas de pasajeros se ven perjudicados y piden que les dejen pasar, ya que familias con niños y adultos mayores quedaron varados desde ayer. Además, no cuentan con los recursos económicos para permanecer en el lugar, ni alimentarse. Denuncian que las empresas de transporte público no les advirtieron sobre el bloqueo y no les garantizan llegar a su destino.

Los movilizados aseguran que la medida de presión es indefinida. Así, los puntos de bloqueo con tierra, escombros, ramas, llantas y personas son:

- Okinawa Uno

- Fortín Libertad

- Cuatro Cañadas

- San Julián

- Guarayos

- Puente Puerto Pailas, el último en instalarse.

Además, hay perjuicios en la cosecha de zorgo y girasol, y cientos camiones no pueden pasar para recoger las semillas de girasol que están en plena cosecha.

Agricultores y transportistas piden que el gobierno nacional y departamental lleguen a un acuerdo para la ejecución de los 34 kilómetros, ya que necesitan una vía en buen estado para llevar sus productos y que no les dañe sus motorizados.

Por su parte, el ministro de Obras públicas, Edgar Montaño, aseguró que espera que la firma del convenio intergubernativo y que el aporte le corresponde a la Gobernación porque es lo determinado para proyectos de infraestructura. A la vez, desde la gobernación aseguraron que la ruta es de "competencia nacional" y que las condiciones que les piden son "difíciles de cumplir". Asimismo, convocan a la ABC a una mesa técnica y aseguran que solo comprometieron una contraparte del 20%.

Desde la terminal Bimodal, las salidas al Beni están suspendidas, así como a municipios que están en la carretera Bioceánica. y tampoco llegaron los buses que vienen desde la Chiquitanía.