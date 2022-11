Dana la joven enfermera sindicada del secuestro del bebé Alex fue liberada

La Paz

Tras ganar una audiencia de cesación a su detención preventiva, la joven de 22 años, estudiante de la carrera de enfermería, fue puesta en libertad este jueves en horas de la tarde, la misma estuvo aprehendida sindicada por el secuestro del bebé de tres meses Alex.

La joven pidió justicia, y afirmó que continuará con el proceso ya que responsabilizó a los investigadores asignados al caso de realizar, un mal trabajo, puesto que mucha gente ‘inocente’ se encontraría dentro de la cárcel.

La joven denunció, además, que le negaron el derecho a la presunción de su inocencia, ya que el investigador que llevaba su caso, la habría tratado como ‘delincuente’, y le negaron el acceso a realizar una llamada telefónica.

“El investigador Aspi Pucho, me trajo aquí y me trato como una delincuente, me dijo que yo no podía hacer ninguna llamada, porque yo era una delincuente y un peligro para la sociedad”, agregó Dana.