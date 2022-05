Daniela, Gladys, Jhoselyn y Rayza: las universitarias que fallecieron en Potosí y dejaron miles de sueños por cumplir

Potosí, Bolivia

Jóvenes muy estudiosas y dedicadas a sus familias, así eran Daniela, Gladys, Jhoselyn y Rayza, las cuatro víctimas mortales de la avalancha humana que se generó el lunes en el coliseo de la Universidad Autónoma Tomás Frías, de Potosí, luego de que hicieron explotar una granada de gas.

Ellas habían logrado un historial de buenas calificaciones, lo que las convirtió en destacadas estudiantes y les otorgó becas. Además, estaban por egresar. Por otro lado, dos de las universitarias tenían hijos, una era mamá de una niña de menos de dos años y otra de dos niños. Ellas y otras dos víctimas fueron enterradas entre lágrimas y mucho dolor, el pasado martes en Potosí.

Familiares y amigos las recuerdan no solo por ser buenas alumnas, sino también por la simpatía y alegría que mostraban. Por eso, denunciaron que las obligaron a participar de la asamblea estudiantil para evitar descuentos de sus becas y multas, según informó Página Siete.

Daniela quería ser la profesional más destacada de su familia

Daniela Edith Quentasi Mamani tenía 22 años y era beneficiaria de una beca. Su familia denunció que por este beneficio la joven estaba obligada a asistir a todas las asambleas universitarias, informaron medios locales.

“Le dije que no vaya, pero ella me dijo que si no iba le descontarían de su beca”, comentó el papá de la joven.