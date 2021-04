DDE: “Retorno a clases en aula será voluntario”

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El titular de la Dirección Departamental de Educación (DDe), Iván Villa, indicó que desde este lunes 5 de abril iniciarán las clases semipresenciales en los colegios de Cercado. Aclaró que cada unidad educativa decidirá la modalidad.

“Tenemos 365 colegios que estaban con clases semipresenciales y 270 aproximadamente. Las clases semipresenciales no son obligatorias, los estudiantes que pueden pasar a distancia, es mejor si lo hacen”, señaló Villa.

El retorno a las aulas es “con carácter voluntario”, informaba. El 17 de marzo, el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, consideró que este mes serán posibles las clases semipresenciales en todo el país.

La dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba, Norma Barrón, remarcó que no asistirán a las clases semipresenciales, mientras no existan las medidas de bioseguridad mínimas en los colegios, dijo que no pondrán en riesgo a los estudiantes y docentes.

“Nosotros a nivel Nacional ya hemos tomado una línea, se ha dicho que se respete lo que se estaba haciendo, combinando las modalidad unas con otras, respetando las medidas de bioseguridad. Cualquier instructivo que ponga en riesgo la vida de estudiantes y maestros vamos a desacatar, desacato civil (…) Estamos cuidando la vida”, indicó Barrón.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes), anunció 33 casos de Covid-19 en estudiantes y maestros en lo que va del año. De este número, 10 corresponden a maestros, los restantes estudiantes de primaria y secundaria.

Padres de familia del Cercado II aplauden el retorno a las clases semipresenciales, piden a las autoridades cumplir con las medidas de bioseguridad, para evitar posibles contagios dentro de las unidades educativas.

En Cercado II cerca de 190 establecimientos pasan clases, las mismas arrancaron el 8 de marzo. Magisterio aún se resiste al retorno de las clases en el casco viejo de la ciudad.