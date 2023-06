“De la justicia terrenal no espero nada, solo de la divina, por eso no tomaré ninguna acción legal”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Llegó a Santa Cruz proveniente de España, la madre de José Rudy Chávez, el joven de 21 años de edad, que fue asesinado de un disparo de arma de fuego en Montero, para darle el último adiós a su hijo. El trágico hecho que conmocionó a este municipio cruceño, se registró el pasado domingo 18 de junio.

“Hace diez días fue la última vez que converse con mi hijo. Mi hijo ya no está, ahora no quiero nada. “Me enteré de la noticia porque me la dio mi hijo Luis Andrés, el hermano mayor de José Rudy. Aquí estamos aceptando la realidad de que mi hijo ya no está” contó a RED UNO, María Cristina Aguilar, madre del joven asesinado.

Según María Cristina, la relación de la víctima con su primo (sospechoso de su muerte) era de hermanos, se criaron y han vivido juntos hasta ahora. “Uno se queda solo porque el otro ya no está. Nunca he sabido que hayan tenido un problema y si lo han tenido, desconozco que hayan peleado ni nada”, manifestó.

“De la justicia terrenal no espero nada, solo de la divina. Confío en Dios que tarde o temprano se va a saber qué fue realmente lo que pasó. No voy a tomar ninguna acción (contra mi sobrino). Solo en Él confío", dijo consternada, María Cristina. “Voy a darle el último adiós y ver su cuerpo por última vez, porque él vivirá eternamente en mi corazón. Es mi hijo, lo amo y lo amaré por el resto de mi vida”, añadió con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos la madre de José Rudy.

Asimismo, invitó a sus familiares, amigos y compañeros de colegio a que acompañen a darle el último adiós a José Rudy Chávez este miércoles 21 de junio.