De la tristeza a la alegría: Didier recibe un celular y su madre un carrito

Atrás quedó la angustia y el miedo que sintió Didier, un niño de 12 años que fue atracado el día martes mientras vendía empanadas, asaditos y refresco en Montero. Los delincuentes le arrebataron la ganancia del día y su celular que usaba a diario para pasar clases. Un día después de conocerse esta historia, el adolescente y su madre recibieron un celular y un carrito de comida rápida como muestra de solidaridad hacia esta familia.

Didier, quien es uno de los mejores de su clase, llegó hasta el lugar citado por su benefactor junto a su madre, la emoción lo invadía puesto que desde una noche antes le hicieron saber de esta promesa, sin embargo la emoción se apoderó de él y lloró, pero esta vez de gozo y felicidad.

Jorge Alvarado, responsable departamental de licencias del Segip Santa Cruz, fue quien le entregó un teléfono de alta gama con el que podrá pasar sus clases virtuales, esto era lo que más angustiaba al niño, puesto que es el mejor de su clase y le preocupaba bajar sus calificaciones.

Sin embargo, las buenas noticias no terminaron ahí, su madre, Ruth Urrutia, fue la siguiente en ser sorprendida, Tierra Quinta le regaló un carrito de comida rápida, en ese momento confesó que era lo que ella soñaba. Explicó que esto le permitirá vender fuera de su casa y no tener que dejar a su hijo solo, mientras recordaba ese trágico día cuando pensó que perdería su hijo. "Yo pensé que se lo estaban robando a mi hijo", al afirmar que no pensó en las cosas materiales.