Deberán hacerle un injerto de piel a la niña de 6 años que fue atacada por un pitbull

Cochabamba, Bolivia

Este lunes por la noche, un perro pitbull atacó ferozmente a Abigail, una niña de tan solo 6 años, en el municipio de Sipe Sipe. El ataque le dejó una profunda herida en la pierna derecha. Llegaron con la herida abierta hasta el hospital, donde lograron estabilizarla.

Janet contó que es la primera que se separa de su pequeña, pues no pasó ni una noche lejos de ella desde el momento en el que nació.

"Desde la 1 de la mañana no sé nada, desde que le internaron. No sé si está llorando o que está pensando. Es muy apegada a nosotros. Nunca le he dejado, ni una noche durmió alejada de mí", contó la mamá.