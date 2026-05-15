Declaran cuarto intermedio al bloqueo en Cotapachi para permitir ingreso de basura de Quillacollo

Los pobladores y autoridades de Quillacollo determinaron este viernes declarar un cuarto intermedio al bloqueo instalado en el ingreso al botadero de Cotapachi, con el objetivo de permitir nuevamente el ingreso de residuos sólidos del municipio.

La decisión fue asumida tras una reunión entre dirigentes vecinales, representantes de las OTB y autoridades municipales, luego de varios días de conflicto por el rechazo al traslado de basura hacia el sector.

El presidente del Concejo Municipal de Quillacollo, Reynaldo Lafuente, informó que la suspensión temporal de la medida será hasta el 18 de mayo mientras continúan las mesas de diálogo.

“Hemos llegado a la conclusión de levantar el bloqueo. Son 48 horas de cuarto intermedio hasta el 18 de mayo”, indicó la autoridad.

Lafuente explicó que durante este periodo se realizarán inspecciones junto a dirigentes y representantes vecinales para evitar malentendidos sobre la situación del botadero y el funcionamiento del complejo de residuos.

El bloqueo provocó la suspensión temporal del servicio de recojo de basura por parte de la Empresa Municipal de Aseo de Quillacollo (EMAQ), debido al cierre del acceso al botadero de Cotapachi.

La protesta surgió en medio del pronunciamiento emitido por el Control Social de Quillacollo rechazando el ingreso de basura proveniente de Cochabamba y observaciones al manejo de residuos en la zona en una planta separadora.

No obstante, algunos pobladores de Cotapachi expresaron su respaldo a la implementación de la planta de tratamiento, señalando que podría generar empleos y mejoras en caminos y servicios básicos para el sector.

Las autoridades y dirigentes continuarán las reuniones durante los próximos días con la intención de encontrar una solución definitiva al conflicto.

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