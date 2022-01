Decomisan 72 kilos de billetes de Alasitas en tamaño real por no cumplir las normas

La Paz

La secretaria Municipal de Desarrollo Económico de la alcaldía de La Paz, Mónica Chuquimia, informó este viernes, que en cumplimiento a la norma establecida por el Banco Central de Bolivia (BCB), se decomisó 72.94 kilogramos, de billetes de tamaño real en la feria de la Alasita.

“Acerca del comunicado que se ha presentado con el Banco Central de Bolivia (BCB), para poder hacer el operativo de control de billetes de tamaño real en la feria de Alasita, hoy se incautó 72.94 kilogramos de billetes que no cumplían con las características que deberían de tener ”, manifestó Chuquimia.

Las características que deberían tener los billetes decomisados, fueron tomadas en cuenta antes del decomiso los cuales serían: el tamaño y las leyendas, ya que estas deben ser distintas al billete original.

“El material reproducido no debe ser, superior ni inferior por lo menos al cincuenta por ciento del área monetaria original, que no incluyan las leyendas que mencionan al Banco Central de Bolivia (BCB), y que el material usado para la reproducción no genere confusión con el material original”, detalló Chuquimia.