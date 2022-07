Defensa del acusado de atropellar a una mujer asegura que no se dio cuenta que arrolló a una persona

Cochabamba, Bolivia

La defensa de Leonardo Céspedes, el hombre acusado de atropellar a una mujer el pasado 16 de junio, asegura que él no se dio cuenta que arrolló a una persona.

"No hubo un aspecto en el cual no haya pretendido auxiliar a la víctima. Él consideró que únicamente se hubiese producido un golpe a la movilidad que se encontraba en la calzada, no pudo advertir la presencia de la señora", aseveró el abogado Patricio Vargas.