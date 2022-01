Defensoría del Pueblo: Se debe iniciar un proceso al funcionario que maltrató a una estudiante

Cochabamba, Bolivia

El caso se conoció a raíz de la denuncia realizada por la estudiante, que grabó la agresión verbal ocurrida el 13 de enero, cuando un funcionario de Servicio Social de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) maltrató a una postulante de la beca comedor.

El en audio se escucha como le dice a la estudiante y su mamá que "cierren el pico", que le exaspera que "sean tan tontas", incluso llega a remedarlas. La discusión inició porque ellas pidieron su identificación para dejarlo entrar a su casa a realizar la inspección.

“Eres una maleducada y eso voy a colocar en el informe, me han gritado, insultado, amenazado y me estas agrediendo, no estoy para esas cosas” le dice el administrativo, a lo que la estudiante responde pidiendo que cese la agresión y pide su credencial. Sejas responde indicando “Ya, las dos entonces, amenaza, la madre no quiere dar datos, ella me está diciendo cual es mi trabajo”.