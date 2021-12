Defensoría rescata a un niño que fue agredido por su madre en plena vía pública en El Alto

Unas imágenes se hicieron virales en redes sociales, donde un niño a su corta edad y tras ser increpado por su madre denunció maltratos, según reveló tendría cicatrices en la espalda que pueden ser corroboradas por los investigadores.

El hecho ocurrió este martes, en la ciudad de El Alto, un video captado por transeúntes muestra claramente cuando la madre agarra al menor con el codo en el cuello y la pierna entre sus pequeños pies, procede a gritarle e insulta a los transeúntes, quienes interceptaron a la progenitora y le reclamaron que suelte al niño.

Los testigos del hecho pedían a la madre que suelte al menor y que no cause daño a su integridad, sin embargo ella se negaba a hacerlo.

En medio de la violencia ejercida, el menor denunciaba que nunca supo de su madre y que esta solo lo buscó para cobrar los Bonos que le corresponde.

“Por qué no quieres decir a los policías lo que me has maltratado, por qué no les dices donde vivo”, manifestó el menor.