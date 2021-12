Defensoría busca a una mujer que fue filmada agrediendo a su hijo menor de edad en El Alto

El hecho sucedió el martes por la mañana, en la ciudad de El Alto, un grupo de personas interceptó a una mujer que empujaba a un niño de aproximadamente 10 años hacia unas rejas, el menor pedía ayuda pues aparentemente no vivía desde hace un tiempo con su progenitora.

“Suéltame, no soy tu hijo, tú no eres mi madre”, decía el menor de edad.

Según información vertida por los testigos la mujer pretendía obligar al niño a que lo lleve a su colegio con el fin de que pueda cobrar el Bono Estudiantil, sería el niño quien de forma asustada no dejaba que la mujer lo lleve.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia a través de la directora del Slim de El Alto, Paola Gutiérrez, manifestó este martes que tras conocer el hecho y ver el video que se hizo viral, esta instancia busca a la progenitora y al menor de edad, para iniciar el proceso de investigación.

En el video se observa que los transeúntes piden a la mujer que suelte al niño, sin embargo ella se niega a hacerlo.

Por su parte el menor revela que vive con su tía y que no sería la primera vez que su madre lo agrede.

“Por qué no les has dicho a los policías que me has maltratado, si eres mi madre”, reclamó el menor en el video.