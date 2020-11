Del Castillo: “Este gobierno no es de persecución contra quienes piensan diferente”

Cargando...

La Paz, Bolivia

(ABI)

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que la administración del presidente Luis Arce no es un gobierno de persecución política contra quienes piensan diferente, como lo era el de Jeanine Áñez.

La autoridad realizó esas declaraciones debido a que el Ariel Méndez, abogado del exministro de Defensa del gobierno de facto de Áñez, Luis Fernando López, aseveró este jueves que su cliente no se presentará ante las instancias judiciales porque en Bolivia existe inseguridad jurídica.

"Sobre el señor (Luis Fernando) López, comunicarle que este no es su gobierno, aquí no perseguimos por pensar diferente, aquí vamos a garantizar el debido proceso, este no es el gobierno de (Jeanine) Áñez, este es el gobierno del pueblo", afirmó en conferencia de prensa.

En contra de López hay un orden de aprehensión por el caso de presunto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos. Según información de La Policía, el exministro de Defensa salió del país hacia Brasil el pasado 9 noviembre.

Del Castillo también se refirió al exdirector de Migración, Marcel Rivas, quien al mediodía de esta jornada fue aprehendido y trasladado a instalaciones del Ministerio Público en La Paz.

"El señor (Marcel) Rivas no tiene ningún proceso actualmente iniciado a través del Ministerio de Gobierno, no obstante, conocemos que la justicia está obrando y está tomando su declaración en este momento", dijo el Ministro de Gobierno.

Rivas es investigado por supuestamente haber cometido los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, por la salida del país, presuntamente irregular, de los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López.