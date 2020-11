María Heredia: “Todo lo que han querido me han hecho”

Sipe Sipe, Cochabamba

Por cuarto día padres de familia mantienen el bloqueo de la carretera a Oruro y La Paz en el sector de Sipe Sipe exigiendo la entrega de la canasta escolar. Mientras la situación se vuelve trágica para cientos de camiones perjudicados, varios de ellos con carga perecedera, exigen a las autoridades dar una solución.

Ayer la alcaldesa, María Heredia, firmó la aceptación de contratación de la empresa SUABAR SRL., después de haber estado retenida por más de 24 horas en plena carretera. Ahora esperan que la misma presente su documentación requerida para la firma de un contrato.

“Toda la ropa en mi cuerpo ha secado, no puedo respirar (…) Todo lo que han querido me han hecho, hasta la silla en la que estuve me han quitado, en el suelo que esté han dicho (…) No he comido nada, quería hacerme traer, pero no han dejado, no tiene que comer como nosotros tiene que estar me han dicho”, relató la autoridad edil ayer.