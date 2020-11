Alcaldesa de Sipe Sipe permanece retenida en un punto de bloqueo

Sipe Sipe, Cochabamba

María Heredia, alcaldesa de Sipe Sipe, fue trasladada desde una escuela hasta el punto de bloqueo en la ruta a occidente donde permanece retenida, para que firme la compra de productos, garantizando la entrega de la canasta escolar que demandan los padres de familia.

Este 17 de noviembre padres de familia molestos golpearon a un funcionario de la intendencia de Sipe Sipe y dos policías que intentaban resguardar a la autoridad edil dentro de un aula en el colegio donde fracasó el diálogo.

Al final Heredia fue sacada del lugar en medio de insultos, dijo que le echaron con agua y orina cuando era llevada a la carretera. Los padres de familia denuncian que a pesar de acuerdos firmados la alcaldesa no cumplió.

El bloqueo tiene a cientos de transportistas del sector pesado parados en el camino desde el lunes 16 de noviembre al mediodía.

“Aquí me estoy quedando por firmar el convenio con la empresa, los padres de familia me han dicho firmando de aquí te vas a ir, entonces que voy hacer tengo que quedarme. Si algo pasa conmigo el pueblo tiene que saber, me puede pasar cualquier cosa no hay garantías”, añadió la autoridad edil.