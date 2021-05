Demandarán a la vocal que liberó al feminicida Omar Ordoñez

Cochabamba, Bolivia

Después que la vocal de la Sala Penal Primera, Mirtha Mabel Montaño no revocara la libertad del feminicida sentenciado a 30 años de cárcel, Omar Alejandro Ordoñez Arias, el Ministerio de Justicia señalaba la semana pasada que hará el seguimiento al caso y brindará apoyo a Pilar Reyes, madre de María del Carmen.

La Vocal que no revocó la libertad de Omar Ordoñez, al que dio libertad bajo fianza de Bs.100.000 el pasado 25 de marzo. Diversos sectores criticaron la acción de la vocal que posibilitó la fuga de Omar.

Pilar Reyes mamá de la víctima de feminicidio no ha regresado a su domicilio en Cliza, por miedo a represalias por parte del acusado, que ya la habría amenazado, indicando que asesinaría a sus hijas.

El abogado, David Herrera, de Doña Pilar señaló que necesita ayuda urgente de la población, están en su oficina durante el día y duerme en la casa de una de sus colegas en la noche. Anunció que iniciarán una demanda por incumplimiento a resoluciones de amparo contra la vocal que liberó a Omar.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que presentará una denuncia penal contra la vocal de la Sala Pena Primera de Cochabamba, quien falló a favor de Ordoñez, feminicida sentenciado a 30 años de presidio, y permitió que dejara la cárcel.

“Informar al pueblo bolivianos que como Ministerio de Gobierno vamos a presentar una denuncia penal en contra de la vocal que liberó a este feminicida (…). No vamos a tolerar que una vocal esté liberando feminicidas en nuestro país y en este caso es uno sentenciado, eso no puede pasar, y no lo vamos a tolerar como Gobierno nacional”, manifestó.