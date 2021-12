Demolerán casitas de perros en el barrio “Primero de Mayo”

Cochabamba, Bolivia

La publicación de Arminda Quispe de la zona “Primero de Mayo”, al sur de la ciudad en la página “Alguien Sabe” ha generado distintas reacciones, la mujer indica con preocupación que podrían demoler casitas para canes que construyó.

Doña Arminda, una mujer de la tercera edad, pide a la Alcaldía no demoler las casitas para perros callejeros, que construyó sobre la acera, señala que es para proteger a los perritos de la lluvia.

“Personal de la Alcaldía me dijo que tiene multa, harta multa tiene, me dijeron. Hasta el miércoles será todo demolido indicaron. Yo pido a la Alcaldía que no lo destruyan, no son mis perros, son callejeritos (…) Pido piedad, especialmente esta época, todos se meten en las casitas cuando llueve”, indicó Doña Arminda.