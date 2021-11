Biocidio: Envenenó a dos perros porque odiaba “sus ladridos”

Cochabamba, Bolivia

Un hombre envenenó a los perros de su vecino, el motivo fue porque ladraban mucho y sin parar, les dio a comer mollejas con raticida, una combinación que preparó con el objetivo de matar a los animales que perturbaban su tranquilidad.

Todo se registró en la zona de “Las Cuadras”, fue sorprendido infraganti cuando envenenó a los canes al interior de un domicilio, los vecinos se enteraron de este hecho y lo increparon.

“¿Qué cosa les has dado raticida? ¡A voz hay que darte eso!”. Este hombre les dijo que había que botar la evidencia y no sabía que les causaría este daño a las mascotas. “Esto hay que botarlo, no sabía qué los iba a matar pensé que los iba a dormir”, dice en uno de los vídeos grabados.

El hombre al verse contra las cuerdas aseguró no tener conocimiento de lo dañino que podía ser el veneno para ratas. La molestia en la zona fue evidente calificaron su comportamiento como “muy cruel”.

La Policía llegó hasta el lugar cerca del mediodía de este viernes 6 de noviembre, cuando el acusado por biocidio era llevado en la patrulla respondió a los gritos de la gente con una ademán de la mano.

Las autoridades se llevaron las mollejas como prueba y para realizar un análisis, porque se podía distinguir trozos verdes de lo que parecía veneno para ratas.

“¿Por qué has botado estas mollejas? Parece que tienen raticida, a lo que me dijo: si es eso raticida, porque no me gusta lo que ladran (…) Mi Sherman y Tobías han muerto, mis sobrinas están llorando”, contó el dueño de los perros asesinados.