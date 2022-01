Denuncian a un payaso por haber ‘violado más de siete veces’ a una adolescente en El Alto

El Alto

Una adolescente de 17 años, denunció que fue víctima de violación y secuestro por un sujeto que le habría contactado a través de las redes sociales, el pasado 23 de enero se habrían encontrado en la Ceja de El Alto, el hombre le había dado de beber un liquido posteriormente, ella asegura que despertó en un alojamiento donde la abusaron sexualmente.

“En el alojamiento me pegó porque yo no quería tener relaciones sexuales con él, me violó, me obligó y me llevó a una discoteca”, manifestó la víctima.