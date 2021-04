Denuncian maltrato a un cóndor en una comunidad de Chuquisaca

Chuquisaca, Bolivia

La Sociedad Protectora de Animales denunció un caso de maltrato a un cóndor registrado con imágenes en la comunidad de Tomoroco, del municipio de Presto en la provincia Oropeza, por lo cual pidió sancionar a los responsables.

En imágenes se observa a dos personas que llevaban al cóndor tomado de las alas, mientas lo hacían caminar. La activista calificó de “inaudito” lo sucedido y pidió sanciones drásticas para los infractores.

“No me puedo callar, por Dios, no puedo. Entonces no se puede permitir semejante salvajada de agarrarle al cóndor, como niño de sus alas llevarlo”, lamentó Wilma Chavarría, representante de la Sociedad Protectora de Animales.