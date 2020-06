Denuncian muerte de un paciente por falta de atención médica

Cochabamba, Bolivia

Una familia peregrinó por atención médica durante una semana, todo inició el pasado 11 de junio cuando el padre de familia empezó a sufrir malestares, presumiblemente por un resfrío.

“En la Clínica Cochabamba me dijeron que tenía que ir al Hospital del Sur, en el lugar los guardias no me dejaron ni pasar. Ellos no tienen ningún conocimiento en medicina, no sé ¿Cómo ellos pueden tomar esta decisión?”, relató el hijo del paciente fallecido.