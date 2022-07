Denuncian que el alcalde de La Paz fue discriminado al no ser ubicado en la testera de la sesión departamental

La Paz

El burgomaestre paceño, no acompañó al presidente de Estado Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca y al gobernador de La Paz Santos Quispe en la testera, los organizadores de la sesión de honor de la Asamblea Departamental, a cargo de la gobernación, no situaron una silla para el alcalde Iván Arias.

Según el concejal Jorge Dulón, este hecho significa un desaire, no solamente para el alcalde sino también para todos los paceños, al tratarse de la autoridad máxima del municipio, legalmente elegida.

“Lo han ninguneado, eso no está bien, porque en realidad la personalidad principal de hoy en el festejo de la ciudad de La Paz es el alcalde. Este hecho debería ser evaluado por los paceños y la ciudadanía, me parece extraño lo invitaron al alcalde, pero seguramente en la Asamblea Departamental de La Paz, estaban seguros que no asistiría”, manifestó Dulón.