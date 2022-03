Denuncian que la microempresa contratada por el SEM obliga a colocar 110 grapas por semana a sus trabajadores

Cochabamba, Bolivia

Un extrabajador del SEM denunció que la microempresa contratada para dar el servicio de engrapar vehículos mal estacionados les obliga a colocar 110 grapas a la semana; de lo contrario, les hacen descuentos en su salario.

A través de un video difundido en redes sociales, se observa cómo le descuentan 660 bolivianos de su salario por no haber alcanzado el cupo de movilidades engrapadas.

"El descuento se ha quedado con cada uno es que por grampa faltante se iba a cancelar. Por semana tienen que ser 110 grapas y tú no has hecho. Las multas por no llegar a grapas por semana sería 660", se escucha decir, en el video, a la persona encargada de hacer los pagos. Luego, le detalla la cantidad de grapas que puso el trabajador, con número que varían entre 57 y 110.