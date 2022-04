Denuncian que un hombre de 50 años convive con una menor de 12 años

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Vecinos del barrio Santa Julia, zona Este de Santa Cruz, denunciaron al Ojo Ciudadano que un sujeto de 50 años convive con una niña de 12 años desde hace tres meses, a la que no le permite contactarse con nadie y aseguran que en la noche escuchan gritos desgarradores de la menor, temen que se trate de un caso de estupro.

Ante las llamadas de los vecinos, personal de Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) realizó una inspección en ese domicilio, sin embrago se desconoce el informe policial sobre la requisa y el estado de la niña de 12 años.

Los pobladores de la zona relataron al Ojo Ciudadano de Notivisión que el sujeto habría cortado el cabello de la niña y cada vez que es vista ocasionalmente lleva un pañuelo sobre la cabeza para que nadie la reconozca. Pero aseguran que lo más preocupante son los gritos a diario que se escuchan: "¡No, no, por favor!" y cuando intentan intervenir el hombre sale y de manera agresiva ordena a los vecinos que no se metan, que la menor esta con él y que no tiene nada.