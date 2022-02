Denuncian que un joven habría sido asesinado con disparos en su cabeza en la frontera de Chile

Oruro

Familiares del presunto fallecido denuncian que militares dispararon en la cabeza de un joven de 27 años, provocándole la muerte, piden justicia y que investiguen el hecho.

“De mi hermano pido justicia como me lo pueden matar así, me dijeron que mi hermano estaba botado en la pampa, no deben botar a mi hermano así, pido justicia y que se investigue el caso, mi hermano tiene su hijito”, manifestó la familiar de la supuesta víctima.