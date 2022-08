Denuncian que una joven fue arrestada por no portar carnet de identidad en Villa El Carmen

La Paz

En pasados días imágenes registradas por la Agencia de Noticias APG, circularon por redes sociales, donde se observa que una joven fue arrestada por la policía, debido a que no portaba su documento de identidad, la joven fue interceptada en inmediaciones de Villa El Carmen, lugar donde se desataba el conflicto de los cocaleros.

En el video se observa como un efectivo policial usando un tono de voz fuerte, exige a la joven su documento de identidad, la misma saca sus papeles, sin embargo, entre los mismos tenía su credencial de trabajo, su documento de sufragio pasado, pero no portaba su carnet.

De forma desesperada y entre lágrimas ella trata de hacer entender al efectivo policial que porta otros documentos, menos su carnet, agrega que es vecina de la zona, sin embargo, el policía tomó la determinación de detener a la joven,

“Este no es parque para estar mirando. La voy a detener porque usted no porta su carnet de identidad”, dijo el policía.

El hecho fue calificado por muchas personas como un abuso, especialmente por la forma en que el efectivo policial la intimida, otros afirman que la policía hizo lo correcto.

La detención de la joven se dio en medio de los conflictos suscitados entre las movilizaciones de los cocaleros afiliados a Adepcoca, quienes exigen el cierre del mercado paralelo de coca dirigido por Arnold Alanes.

¿Pero es un delito no portar el carnet de identidad? ¿Puede un ciudadano ser detenido por este motivo?

El abogado constitucionalista Frank Campero, señaló al respecto que, según la norma nadie debería ser detenido por no portar su carnet de identidad, aunque dijo que es obligación civil de todo ciudadano el portarlo.

“El no portar su carnet de identidad no es un delito. Quien no porte su carnet de identidad no es objeto de que sea arrestado, no es objeto de que sea detenido, o simplemente privado de su libertad”, puntualizó Campero.