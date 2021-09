Desconocen acta de entendimiento en el Distrito 8 y bloquean la avenida Petrolera

Cochabamba, Bolivia

Aunque la Alcaldía informaba ayer sobre la firma de un acuerdo con dirigentes del Distrito 8, otros representantes de la misma zona desconocieron el convenio y continúan con los bloqueos.

Los movilizados bloquearon la avenida Petrolera y tomaron la Subalcaldía Alejo Calatayud. Exigen el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) en el que están dispuestos recursos para la construcción de empedrados, redes de agua potable y alcantarillado y muros de contención para la época de lluvias, entre otros.

Pero anoche el representante de los bloqueadores Pedro Luna expresó que “por decisión de un cabildo” continúan con sus exigencias. Agregó que desconocen el documento porque “están fabricando dirigentes”.

Este miércoles instalaron un bloqueo en la Av. Petrolera km. 2 1/2 altura de la Comuna Alejo Calatayud, Av. Petrolera km. 5 altura ingreso al relleno sanitario "Kara Kara", indican que no tuvieron una respuesta favorable por parte de la Alcaldía.

“Estamos a dos meses y tres meses de terminar la gestión, no se tiene la certificación presupuestaria de cada proyecto. Pero este problema no es solo del Distrito 8, no sé si quieren obras, hay mucha necesidad en los barrios, este problema no es de ahora”, señaló Luna.