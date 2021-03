Desde el 8 de marzo, y durante 30 días, se puede tramitar el Certificado de Exención en los TED

Cargando...

El artículo 154 de la ley 026 de Régimen Electoral, señala que los ciudadanos que votaron acceden al Certificado de Sufragio y quienes no cuenten con este documento, durante 90 días, estarán impedidos de acceder a cargos públicos, efectuar trámites bancarios y obtener pasaporte.



Están eximidas de esa exigencia las personas que no pudieron votar por caso fortuito o fuerza mayor, comprobada documentalmente. También están contempladas las personas mayores de 70 años y las que acrediten haber estado ausentes del territorio nacional al momento de la votación.



El Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinó que de manera excepcional los mayores de 60 años no estén obligados a presentar certificado de sufragio de las elecciones del 7 de marzo para realizar sus trámites respectivos.



En caso de enfermedad, las personas deberán presentar el respectivo certificado médico. Si estuvieron de viaje el día del sufragio, deberán presentar los pasajes que justifiquen su ausencia. En caso de trabajo, deberán presentar una prueba documental que dé constancia de los motivos laborales por lo que no sufragó.



Si el ciudadano no tiene justificativos, debe pagar una multa del 10% de un salario mínimo nacional, por tanto, cancelará una sanción de Bs 212, según el “Reglamento de faltas y sanciones” de las elecciones 2021.