Desesperados buscan atención para su hijo que se intoxicó con una estufa

Cochabamba, Bolivia

Una familia peregrina buscando atención en terapia intensiva para su hijo de 19 años, se intoxicó con monóxido de carbono mientras dormía, afirman que en los hospitales no quieren recibirlos y les piden una prueba de negatividad de coronavirus (Covid-19).

El joven acababa de licenciarse del cuartel, llegó a su hogar después de mucho tiempo. "Se intoxicó al quedarse dormido en su habitación, dejó la estufa prendida", relató su madre, Demetria Quispe.

En los distintos nosocomios les pidieron la prueba negativa de Covid-19 para proceder a internarlo, la familia peregrinó para conseguir los resultados, pese a esto, les negaron la internación, esta vez porque ya no había espacio.

“Hemos hecho llegar la prueba de Covid negativo, eso era el obstáculo para que me lo internen, hacemos llegar, ya estaba por internarse y lo mismo que nada, me dijeron que no hay espacio (…) Ningún hospital me quiere atender, ¿Dónde voy a ir? ¡Siento tanta impotencia!”, señaló en medio de lágrimas Demetria.